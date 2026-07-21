澳大利亚推出国家反伊斯兰恐惧症行动计划

澳大利亚政府推出了“国家反伊斯兰恐惧症行动计划”，该计划作为对反伊斯兰恐惧症特别代表阿夫塔卜·马利克报告的正式回应而提出。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯宣布了这一计划，旨在防止反伊斯兰情绪在该国的蔓延。根据该计划，将拨出约4200万美元用于实施一系列措施，包括加强宗教场所的安全措施以及支持穆斯林社区，特别是妇女和青年。此外，还将成立一个特别工作组，在教育系统中应对伊斯兰恐惧症，并修订国家课程以加强种族和宗教宽容。在该计划的另一部分中，澳大利亚联邦警察将增加与社区联络的人员数量，并建立专门的门户网站以方便举报仇恨事件。此前已规定加入被禁止的仇恨传播组织将承担刑事责任，现在大学也被要求防止和应对伊斯兰恐惧症事件。尽管宣布了这一支持计划，澳大利亚政府并未采纳反伊斯兰恐惧症特别代表的所有建议，包括拒绝修订反恐法律以及成立专门委员会调查反巴勒斯坦和反阿拉伯种族主义。澳大利亚内政部长托尼·伯克称伊斯兰恐惧症是一种根深蒂固且被低估报告的现象，并强调其对穆斯林社区的破坏性后果。多元文化事务部长安妮·阿里作为澳大利亚历史上首位穆斯林议员强调政府首次正式承认伊斯兰恐惧症是一个结构性问题。据澳大利亚官员称，应对宗教和种族仇恨仍是政府在社共处领域的主要优先事项之一。