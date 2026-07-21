首列中国直达列车进入赫拉特；哈夫-赫拉特走廊正成为区域贸易新动脉

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，首列从中国经伊朗直达阿富汗的铁路货运列车成功抵达赫拉特省的罗津克站；专家认为，这一进展可以加强阿富汗在东西亚过境网络中的地位。这列火车载有约500吨中密度纤维板，从中国北京装车，经土库曼斯坦并使用伊朗铁路网，通过哈夫-赫拉特走廊抵达阿富汗。此次运输的重要意义在于，这是中国商业货物首次无需在中途卸货和重新装运即可直达阿富汗，这将减少该地区商人的运输时间和成本。哈夫-赫拉特铁路是阿富汗连接区域铁路网最重要的项目之一。该铁路全长约225公里，分四段设计，部分路段在伊朗和阿富汗境内修建，第一阶段已于2020年由两国官员共同揭幕。该走廊还具有战略意义，因为它将阿富汗与伊朗铁路网连接起来，增加了阿富汗进入伊朗南部港口（如恰巴哈尔和阿巴斯港）的机会。过去几十年，阿富汗的大部分对外贸易通过巴基斯坦、尤其是卡拉奇港进行，但近年来喀布尔与伊斯兰堡之间的政治和安全分歧、过境点频繁关闭以及运输成本上升，都增加了开辟替代路线的必要性。在此背景下，伊朗、中亚和中国的路线变得更加重要。