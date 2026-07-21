美元在北京与非洲交易中角色减弱 / 美元将从交易中移除

利比亚央行行长纳吉·穆罕默德·伊萨在北京与中国央行行长潘功胜会晤期间，就利比亚银行加入中国银行间跨境支付系统（CIPS）达成协议。利比亚央行发表声明宣布，双方在周五（7月26日）的会晤中就双边贸易和金融关系进行了交谈，并探讨了扩大关系的途径。声明称：双方讨论了开启两国央行间真正战略伙伴关系新阶段的重要性，并同意利比亚商业银行加入中国跨境银行间支付系统（CIPS），此举将便利货币和银行转账。利比亚央行补充说，该协议还包括通过进入中国债券市场实现利比亚投资多元化。双方强调，此举（利比亚商业银行加入中国支付体系）将有助于便利贸易和金融交易，并支持两国间的商业活动。在利比亚努力按照国际标准更新其银行部门的同时，利比亚央行行长在与中方会谈中还讨论了金融基础设施、数字支付系统和金融技术方面的合作。双方同意于明年初在“中非合作论坛”期间举行联合银行论坛。中国跨境银行间支付系统由中国央行于2015年启动，旨在便利使用人民币进行国际货币转账。该系统允许中国和其他国家的银行无需通过中间银行操作，直接用人民币进行收付，从而减少对美元的依赖。南非标准银行于去年12月正式激活中国跨境银行间支付系统，成为首家加入该中国金融清算系统的非洲银行。专家认为，非洲银行加入该银行支付体系是深化中国与非洲大陆贸易往来的重要举措，因为它消除了美元作为阻碍交易扩大的障碍。