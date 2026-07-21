瑞士拨款240万美元支持阿富汗人道主义项目

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，联合国难民署（UNHCR）宣布，瑞士政府和人民拨款240万美元，支持该机构在阿富汗的人道主义项目。UNHCR周一在社交媒体X上发布消息，对这笔援助表示感谢，并表示这笔资金将提高该组织更快应对阿富汗不断变化的人道主义需求的能力。据该机构称，部分援助将用于支持阿富汗返乡者，使他们能够在返回后开始重建生活和重新融入当地社区。另一部分资金将用于支持阿富汗各地脆弱家庭和收容社区——这些地区近年来因经济危机、移民回流、失业和公共服务能力下降而面临更大压力。UNHCR宣布，支持返乡者是此次援助的核心方向之一，包括紧急援助、临时安置、支持服务以及帮助家庭在返回地重新适应。该机构强调，国际社会的合作对于应对阿富汗人道主义危机仍然至关重要，持续的资金支持有助于减少经济和社会危机造成的损害。然而，人道主义专家强调，紧急援助只能解决部分问题，阿富汗危机的持久解决需要创造经济机会、加强公共服务以及恢复稳定和可持续发展的条件。