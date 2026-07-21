特朗普颠覆了华盛顿传统外交结构 / 数百名职业外交官被解职

《金融时报》的一份分析报告显示，在唐纳德·特朗普的第二任总统任期内，美国国务院面临严重的人员削减、资深外交官被弃用以及政治任命增加等问题；批评人士称，这些变化削弱了华盛顿在全球的外交能力。根据该报告，截至今年6月底，美国超过一半的驻外大使馆没有大使，近80%的美国驻非洲大使馆在没有大使的情况下运作。此外，在特朗普第二任期内提名的101位大使候选人中，只有9人来自国务院的职业外交官。与此同时，自特朗普重返白宫以来，国务院工作人员已减少了超过3000人，降幅超过20%。美国政府将这些变化描述为使国务院与“美国优先”政策保持一致的必要改革的一部分，但前外交官们则认为这是外交机构的政治化和对专业力量的清除。美国前驻华大使尼古拉斯·伯恩斯将当前局势称为“美国外交服务102年历史上最具破坏性的危机”，并警告称，弃用职业外交官将削弱美国在全球的实力和影响力。前中央情报局局长比尔·伯恩斯也认为，对国务院造成的损害甚至比20世纪50年代麦卡锡主义时期更为广泛，因为它几乎涵盖了所有专业领域。据批评人士称，特朗普在解决国际危机方面比以往任何时候都更依赖其朋友、资助者和亲信，并削弱了职业外交官的作用。他们警告说，这种做法削弱了美国谈判和外交政策决策的质量，甚至华盛顿的盟友现在也更倾向于联系总统的核心圈子而非国务院。相比之下，特朗普政府官员强调，国务院的职责不是制定外交政策，而只是执行总统的政策。他们还认为，在社交媒体时代和各国领导人直接沟通的时代，传统大使馆和外交报告的作用已不如以往重要。该报告最后总结道，即使未来政府更迭，将美国国务院恢复到以前的结构和地位也并非易事，许多资深外交官认为这些变化是美国外交政策的一代人的转变。