卡利巴夫：服从领袖命令是战场取胜的条件

穆罕默德-巴吉尔·卡利巴夫今天（周日，7月28日）在其个人X平台账号上写道：坚持神圣团结不仅仅是一种道德或社会建议，而是与敌人斗争战场上取胜的必要条件。他强调：我们应将服从最高领袖这一教法性和国家性命令，视为自身在这场民族抵抗和国家治理中发挥历史作用的重要组成部分。伟大的阿亚图拉赛义德·穆杰塔巴·侯赛尼·哈梅内伊伊斯兰革命最高领袖昨天发布了一道训令。训令的部分内容如下：有必要向你们忠诚而光荣的伊朗人民表示，在当前关头，最根本的事务之一就是坚持团结一致和神圣团结，在人民和官员的所有层面、在所有领域，为实现伊斯兰革命崇高理想、保障我们挚爱伊朗的尊严与独立，特别是在面对狡诈而罪恶的美国敌人时，坚持团结。正如此前多次反复提醒的那样，维护团结、避免分裂和内讧、搁置政治分歧和不突出社会差异，是每个人的共同责任；当然，官员们以及那些热爱革命、伊玛目和烈士领袖的关心者在国家团结和统一方面的作用更为重要和关键。