领袖讯息：维护民族团结是每个人的责任 / 维护国家尊严和荣誉是所有人的责任

据圣裔国际新闻社（ABNA）报道，为纪念一批同胞、有能力的军事将领和杰出的核科学家被邪恶的犹太复国主义犯罪政权杀害四十天，哈梅内伊大阿亚图拉发表了贺词。

伊斯兰革命领袖的贺词全文如下：

奉至仁至慈的真主之名

骄傲的伊朗民族！

我们一批亲爱的同胞——其中包括有能力的军事将领和杰出的核科学家——殉难四十天了。这次打击是由邪恶的、犯罪的犹太复国主义统治集团发动的，他们是伊朗民族卑鄙而顽固的敌人。毫无疑问，巴盖里、萨拉米、拉希德、哈吉扎德和沙德马尼等烈士以及其他军人，以及德黑兰奇、阿巴西等烈士以及其他科学家的逝去，对任何民族来说都是沉重的。但是，愚蠢而短视的敌人没有达到他们的目的。未来将证明，军事和科学这两项行动都将比过去更快地迈向更高的目标，真主保佑。

我们的烈士们自己选择了这样一条道路，在这条道路上，获得崇高殉道地位的可能性并不低，最终他们达到了所有奉献者所渴望的境界；愿这对于他们是甜蜜的；但对于伊朗民族，特别是烈士家属，尤其是那些与他们亲近的人来说，这种痛苦是艰难、痛苦和沉重的。

在这起事件中，我们也能清楚地看到一些闪光点。 首先，幸存者的忍耐、耐心和精神上的坚韧，这种特质除了在伊朗伊斯兰共和国的变革中之外，是前所未见的。 其次，烈士们所指挥的机构的韧性和稳定性，它们没有让这次沉重打击剥夺机会并阻碍它们的行动。 第三，伊朗民族奇迹般坚韧的辉煌，这体现在他们的团结、精神上的坚定以及在战场上坚定不移的决心。伊斯兰伊朗在这起事件中再次展现了其基础的坚固。伊朗的敌人正在敲打冷铁。

伊斯兰伊朗在真主的帮助下，必将日益强大，真主保佑。

重要的是，我们不要忽视这个事实，以及由此而来的我们肩上的责任。维护民族团结是我们每个人的责任。 在所有领域加速科技进步是科学精英的责任。 维护国家和民族的尊严和荣誉是言论者和笔杆子不可推卸的责任。 不断为国家配备保卫国家安全和独立的工具是军事指挥官的责任。 认真、持续并完成国家工作是所有负责任的行政机构的责任。 精神引导、点亮人心、劝导人民保持耐心、平静和稳定是宗教学者的责任。 保持革命的热情、激情和觉悟是我们每个人的责任，特别是年轻人的责任。愿仁慈的真主保佑所有人成功。

向伊朗民族致敬，向年轻烈士致敬，向女烈士和儿童烈士致敬，向所有烈士和他们的亲人致敬。

愿主赐予平安和慈悯 赛义德·阿里·哈梅内伊 2025年7月24日