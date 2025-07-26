内塔尼亚胡：法国承认巴勒斯坦是对以色列的威胁

据圣裔国际通讯社（ABNA）报道，法国承认巴勒斯坦国的决定在犹太复国主义政权内部引发了强烈反响。以色列总理“本雅明·内塔尼亚胡”谴责这一决定，称其为“加强伊朗支持势力的一步危险举动”。

据半岛电视台报道，内塔尼亚胡说：“我们强烈谴责马克龙总统在2023年10月7日（波斯历1402年提尔月15日）大屠杀之后，承认与特拉维夫并存的巴勒斯坦国的决定。”

他补充说：“法国的行动是对恐怖主义的奖励，并带来了制造另一个伊朗附属势力的风险，就像在加沙发生的那样。”

以色列总理继续说道：“目前情况下，一个[独立的]巴勒斯坦国将成为摧毁以色列的平台，而不是一个与其共存的实体。”

他声称：“巴勒斯坦人并非寻求在以色列旁边建立一个国家，而是想建立一个取代以色列的国家。”

以色列副总理“亚里夫·莱文”也将法国总统的决定称为“法国的污点”，并将其描述为“对恐怖主义的支持”。

莱文强调：“现在是以色列对约旦河西岸行使完全主权的时候了。”

他补充说：“以色列对约旦河西岸的完全主权，是对法国不可接受的决定的一种公正而历史性的回应。”

与此同时，犹太复国主义政权战争部长“以色列·卡茨”也发表了类似言论，称法国的行动是“法国的耻辱，是对恐怖主义的屈服”。

他声称：“我们绝不允许建立一个巴勒斯坦政权，它将威胁我们的安全和存在本质，并损害我们在以色列土地上的历史权利。”

这些反应是在法国总统“埃马纽埃尔·马克龙”周四宣布：“巴黎将承认巴勒斯坦国，并将在九月的联合国大会上正式宣布这一决定”之后提出的。

马克龙在社交媒体X上写道：“和平是可能的”，并补充说，巴黎做出这一决定是“出于其对中东持久公正和平的历史承诺”。

他还强调“必须立即在加沙实现停火，释放所有犹太复国主义囚犯，并向加沙人民大规模运送人道主义援助”，并表示“加沙必须得到安全和重建。”

法国总统此前也曾明确表示，“一个巴勒斯坦国的存在不仅是一种道德义务，也是当前形势下的一种政治必要性。”

他表示希望法国对巴勒斯坦的承认将鼓励其他国家采取类似行动。

马克龙的决定受到了一些欧洲国家的欢迎。西班牙、爱尔兰和瑞典此前已承认巴勒斯坦。德国在支持两国方案的同时，表示“在此刻承认巴勒斯坦可能会发出错误的信息”。

报告显示，法国正在与英国在此方面密切合作。在最新进展中，约60名英国工党议员呼吁伦敦立即承认巴勒斯坦为一个独立国家。