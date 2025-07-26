阿拉格希与沙特本·法尔汉讨论加沙局势和地区发展

据圣裔国际新闻社（ABNA）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉格希在与沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉的电话通话中，就地区和国际事件进行了讨论和交流。

伊朗外交部长指出，由于犹太复国主义政权罪行的加剧，加沙的局势极其危急，特别是对该地带的食品和药品封锁，以及被压迫人民被剥夺水和食物。他强调必须利用包括伊斯兰合作组织在内的所有能力和其他国际机制来打破这种封锁并提供基本援助，并呼吁停止在巴勒斯坦的种族灭绝。

他还谴责了犹太复国主义政权议会（以色列议会）在约旦河西岸强加占领统治的行为，称其为该政权扩张主义和违法本质的体现，并补充说：“约旦河西岸严重侵犯人权的行为揭示了犹太复国主义者企图彻底消灭巴勒斯坦作为一个独立领土、民族和身份的险恶意图，伊斯兰合作组织和世界上大多数国家谴责这一举动的坚定立场非常重要且有意义。”

阿拉格希还介绍了伊朗与三个欧洲国家谈判的最新进展。

在这次电话通话中，双方强调必须立即采取实际行动，支持加沙人民，并停止针对巴勒斯坦人的罪行。他们讨论了利用地区和国际能力，包括伊斯兰合作组织和伊斯兰-阿拉伯联合机制。沙特外交大臣也表示，沙特准备合作实现这一重要目标。