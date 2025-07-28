巴西加入南非在海牙国际法庭对以色列提出的诉讼

据AhlulBayt国际通讯社（ABNA）报道，巴西外交部周三宣布，该国已进入正式介入南非在海牙国际法院（ICJ）对以色列提出的“种族灭绝”指控案的最后阶段。以色列对此决定反应强烈，称这些指控“毫无根据”，而此举是在国际社会要求停止加沙战争并追究巴勒斯坦领土上侵犯人权行为责任的压力不断增大的浪潮下作出的。

巴西外交部在一份明确声明中表示：“国际社会不能对巴勒斯坦领土上正在发生的罪行保持冷漠。巴西认为，道德上的模糊和政治上的不作为已无立足之地。有罪不罚会损害国际法律体系的信誉。”该声明提及加沙和约旦河西岸地区广泛存在的侵犯人权行为，包括袭击民用基础设施、大规模屠杀平民，特别是妇女和儿童，以及残酷地将饥饿作为战争武器。巴西还批评了“通过武力侵占领土”和“扩大非法定居点”是违反国际法的例证。

巴西的这一行动，与智利、墨西哥、哥伦比亚、玻利维亚、利比亚和西班牙等国一道支持南非的诉讼，其根源在于巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的坚定立场。卢拉在2024年2月因将以色列在加沙的行动与大屠杀相比较而被内塔尼亚胡政府宣布为“不受欢迎的人”。在最近于里约热内卢举行的金砖国家峰会上，他呼吁发展中国家采取更果断的行动。他表示：“我们不能对以色列在加沙实施的种族灭绝、对无辜平民的残酷屠杀以及将饥饿作为战争武器的行为保持冷漠。”

从法律角度看，南非于2023年12月向海牙国际法院提交的诉讼，指控以色列违反了1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》。该案援引了对平民的大规模屠杀、关键基础设施的破坏、阻碍人道主义援助的运送以及为消灭部分巴勒斯坦人而制造的条件，要求法院发布临时措施以停止以色列的军事行动。海牙国际法院在2024年1月、3月和5月的裁决中要求以色列防止任何可能的种族灭绝行为并确保立即获得人道主义援助，但有报道称以色列仍在持续违反这些裁决。

巴西在声明中提到了具体的罪行实例，包括对加沙唯一天主教堂的袭击以及最近发生在约旦河西岸泰拜赫镇圣乔治东正教教堂的火灾。该国还抗议约旦河西岸极端定居者无休止的暴力行为，并呼吁立即停止这些行动。卢拉一直支持在1967年边界基础上建立独立的巴勒斯坦国，实现两国方案，并强调结束以色列占领是实现持久和平的必要条件。

巴西宣布这一决定之际，包括国际特赦组织和人权观察在内的人道主义组织警告称，以色列对人道主义援助运送的严格限制已使加沙处于大规模饥荒的边缘。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）主任菲利普·拉扎里尼表示：“加沙人民既非生也非死，而更像是行尸走肉。”他报告称，有6000辆装载食品和医疗援助的卡车正在埃及和约旦边境等待入境许可。

巴西外交部还指出，在人道主义援助分发点频繁发生对平民的袭击，并将其视为“严重侵犯人权”的行为。自2023年10月以来，以色列军队在空袭、轰炸和枪击中杀害了约6万名巴勒斯坦人，其中大部分是妇女和儿童。