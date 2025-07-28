据AhlulBayt国际通讯社（ABNA）报道，根据Declassified UK新闻网站的调查，由英国公共资金资助的BBC，系统性地拒绝披露英国政府在破坏性加沙战争期间对犹太复国主义政权军事和政治支持的广泛程度。这种审查被媒体分析师形容为“国家丑闻”，它不仅扭曲了真相，而且助长了针对巴勒斯坦人的持续暴行。

调查显示，自2023年10月以来，该媒体很少提及英国与以色列的军事合作。例如，在过去的15个月里，它仅四次提及英国皇家空军在加沙上空的侦察飞行，而实际上几乎每天都有数百次间谍任务，以支持以色列的情报行动。英国国防部声称这些飞行仅仅是为了帮助哈马斯手中的人质获释，但该媒体并未对此进行任何调查，以查明是否存在向以色列提供目标信息或转让武器的可能性。

其中一个突出的隐瞒案例是，该媒体未报道以色列总参谋长赫尔齐·哈勒维将军去年11月在伦敦举行的一次军事会议上的出席。这位官员因指挥加沙破坏性军事行动和被国际刑事法院指控犯有反人类罪而受到批评，但在该媒体的报道中却不见踪影。此外，也没有提及英国军队在其本土训练以色列军事人员的情况，尽管英国国防部在2024年2月证实有六名以色列军官驻扎在英国。

该媒体还拒绝报道英国和以色列之间的关键军事和商业协议，包括2023年10月袭击前签署的“路线图”以及2020年12月的一项秘密军事协议。这些文件涉及战略合作和应对“共同威胁”，一直被英国政府保密，该媒体也未尝试披露它们。

在武器出口方面，尽管偶尔提及人权组织对向以色列出售武器的担忧，但新闻标题很少带有批评性。例如，“英国为限制对以色列武器禁运辩护”或“鲍里斯·约翰逊：英国停止向以色列出售武器是可耻的”等标题显示出一种偏袒的态度。与此同时，巴勒斯坦人国际正义中心、全球法律行动网络和人权组织Al-Haq针对英国向以色列出口武器的重大法律行动完全被忽视了。

此外，该媒体也未报道英国情报机构政府通信总部（GCHQ）和特种空勤团（SAS）在支持以色列军事行动中的潜在作用，尽管有证据表明英国在塞浦路斯为支持以色列进行了广泛的情报活动。对支持巴勒斯坦的活动家和记者，包括知名记者阿萨·温斯坦利（Asa Winstanley）根据反恐法被捕，也未被该媒体报道。

英国犹太复国主义游说团体，包括保守党和工党内的“以色列之友”团体，向包括现任首相基尔·斯塔默在内的议员和内阁成员提供了大量资金，这是另一个被忽视的问题。调查显示，斯塔默内阁三分之一的成员和英国议会四分之一的议员都从这些团体获得了财政支持。

伦敦金史密斯大学媒体与传播学教授戴斯·弗里德曼表示：“该媒体在报道英国在加沙灾难中的军事和政治作用方面彻底失败了。这场国家丑闻表明，该机构在多大程度上偏离了其作为公共媒体的使命。”他补充说：“未能准确报道加沙种族灭绝的情况，既取决于报道了什么，也取决于没有报道什么。”

在该媒体内部，不满情绪也在加剧。一百多名员工在一封致总干事的公开信中，指责该媒体“变成了以色列政府的喉舌”。他们批评了审查报道、选择性地使用词语来淡化以色列的暴行以及未报道诸如长期占领巴勒斯坦等历史背景。

BBC对此回应称，“新闻团队在编辑上是独立的，他们自己决定新闻报道。”但越来越多的证据，包括Declassified的报道和员工的声明，表明犹太复国主义游说团体的深刻影响和政治压力对该媒体的方针产生了影响，使其成为为以色列暴行辩护和隐瞒英国在这些灾难中作用的工具。