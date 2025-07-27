以色列无人机袭击黎巴嫩南部，造成3人殉难

据国际圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，今天（周六），以色列无人机对黎巴嫩南部提尔地区的“达巴勒和萨瓦里”两个村庄发动两次袭击，造成三人殉难。

黎巴嫩国家通讯社在两份独立报告中指出，一架以色列无人机用两枚导弹袭击了达巴勒村的一所房屋，导致两人死亡。第三人则是在另一架无人机袭击了位于阿尔塔维里-萨里法路线上的一辆汽车时丧生。

与此同时，该机构报道称，以色列侦察无人机在黎巴嫩南部西顿地区的阿尔卡西米亚、阿扎里亚和安萨里亚城镇上空低空飞行。

此外，一架“赫尔墨斯900”型无人机在中等高度飞越纳巴蒂耶省的阿拉伯萨利姆、哈布什和瓦迪阿赫达地区。

另一方面，黎巴嫩军队宣布，一架载有爆炸物的以色列无人机在马尔贾永地区的迈斯杰贝勒坠毁。

该无人机的照片已经公布，黎巴嫩军队部队在爆炸前解除了其爆炸物载荷，然后将无人机移交给专门部队进行进一步调查。

与此同时，以色列军队发表声明称，一架军用无人机在黎巴嫩南部刺杀了真主党本特杰贝勒地区指挥官之一“阿里·阿卜杜勒卡迪尔·伊斯梅尔”。

尽管去年11月达成了停火协议，以色列军队仍在继续进行袭击，声称目标是真主党阵地及其军事基础设施。

值得一提的是，2023年10月8日，以色列对黎巴嫩发动了袭击，并于2024年9月23日升级为全面战争。迄今为止，这场战争已造成4000多人殉难，约17000人受伤。2024年11月27日，真主党与以色列之间的停火协议生效，但以色列迄今已违反该协议3000多次，导致260人殉难，563人受伤。

以色列军队已从黎巴嫩南部部分地区撤退，但仍占领着在上次战争中占领的黎巴嫩境内的五个重要山丘。