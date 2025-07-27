联合国：阿富汗面临全球最严重的妇女权利危机

据国际圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，联合国宣布，在塔利班统治下的阿富汗正面临全球范围内最深重的妇女权利危机。该报告提及了超过80项限制妇女的法令，但同时强调，许多妇女仍在教育、工作和社会领域中活跃。

报告指出，通过联合国与200个以妇女为中心的机构合作，超过1.6万名妇女受益于技能培训、赋权和安全空间服务。

此外，在偏远地区，特别是在努里斯坦，建立了130个扫盲委员会，这被认为是提高妇女意识和生计的积极一步。