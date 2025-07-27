华盛顿与巴黎在承认巴勒斯坦问题上的对峙

据国际圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，美国国务卿马可·卢比奥强烈批评法国承认巴勒斯坦国的决定，称其为“轻率的决定”。据伊朗通讯社报道，卢比奥周五在社交媒体X上写道：“美国强烈反对法国总统埃马纽埃尔·马克龙在联合国大会上承认巴勒斯坦国的计划。”

他接着说：“这项轻率的决定只会服务于哈马斯的宣传，并延缓和平。这是对10月7日（2023年10月7日）受害者的打击。”美国的这一立场表明华盛顿和巴黎在中东和平进程问题上存在分歧。

法国总统周四晚间宣布，“巴黎将承认巴勒斯坦国”，并将在9月的联合国大会期间正式宣布这一决定。马克龙在社交媒体X上写道：“和平是可能的”，并表示做出这一决定是“出于其对中东持久公正和平的历史承诺”。

他还强调“必须在加沙立即停火，释放所有犹太复国主义囚犯，并向加沙人民提供大规模人道主义援助”，并呼吁“解除哈马斯武装”和重建加沙。

法国的这一举动得到了哈马斯运动的积极回应。该运动在一份声明中将马克龙的立场描述为“国际方针转变的标志，并强调了犹太复国主义政权伪造事实和歪曲公众舆论的努力的失败”。

此外，西班牙和爱尔兰对法国承认巴勒斯坦的决定表示欢迎，认为这是实现“两国方案”的重要一步。另一方面，彭博社报道称，英国首相基尔·斯塔默也受到其政府高级成员和埃马纽埃尔·马克龙的压力，要求其鉴于加沙地带日益恶化的人道主义局势，尽快承认巴勒斯坦为一个独立国家。