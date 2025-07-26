大阿亚图拉西斯塔尼就以色列在加沙的罪行发表严厉声明/大规模饥荒震惊良知

据圣裔国际通讯社（ABNA）报道，鉴于加沙地带无辜巴勒斯坦人民持续遭受屠杀和围困，大阿亚图拉西斯塔尼阁下（愿主保佑其荫庇）发表了一份严厉声明，警告该地区因饥荒和食物短缺而面临的人道主义灾难，并呼吁伊斯兰国家负责任地、迅速地采取行动结束这一局面。

以下是这份声明的完整中文译文，它揭示了什叶派全球宗教权威对巴勒斯坦平民苦难的深切关注：

奉至仁至慈的真主之名

在近两年的持续杀戮和破坏之后，造成了数十万烈士和伤员，以及城镇和居民区的彻底毁灭，加沙地带被压迫的巴勒斯坦人民近来正遭受着极其恶劣的生活条件；特别是因为严重的食物短缺，导致了大规模的饥荒，这场饥荒甚至没有放过儿童、病人和老人。

尽管我们不指望占领军会做出任何其他举动，只期待他们在其持续将巴勒斯坦人驱逐出其家园的框架内，继续这种骇人听闻的野蛮行径，但我们期望世界各国，特别是阿拉伯和伊斯兰国家，不会允许这场巨大的人道主义灾难继续下去，而是会加倍努力结束它，并尽其所能迫使占领政权及其支持者尽快为无辜平民提供食物和其他生活必需品。

媒体上发布的加沙普遍饥荒的令人心碎的场景，不会让任何有良知的人感到安宁，正如信士们的长官阿里·本·阿比·塔利卜关于在伊斯兰土地上对妇女的侵犯所说的那样：“如果一个穆斯林因此事而心痛至死，那他并非无可指责，在我看来，他是理所当然的。”

（回历1447年1月29日）相当于（公元2025年7月25日） 大阿亚图拉西斯塔尼办公室（愿主保佑其荫庇） 纳杰夫阿什拉夫