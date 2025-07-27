阿拉克奇：外交和战场，是伊朗对抗以色列罪行的两翼

据国际圣裔世界大会通讯社 (Abna) 报道，外交部长赛义德·阿巴斯·阿拉克奇今天（周六）7月25日在外交部与总统马苏德·佩泽什基安及外交部副部长和司局长举行的一次会议上，阐述了外交机构在12天战争期间以及之后所采取的行动，以及外交与战场的协同配合。

他补充说：外交部全体人员都与军队并肩作战，为期12天的战争是战场与外交协调配合的典范之一。

外交机构负责人指出：我们的武装部队英勇地保卫了国家，抵御了敌人。与此同时，外交战线的士兵们日夜奋战。6月13日袭击当天早上6点，外交部领导们就已到岗，在此期间也一直坚守在外交部，甚至有些晚上没有回家，就留在外交部。

外交部长表示：我们的部队也捍卫了伊朗人民的受压迫地位，以及他们在面对公然侵略时自卫的合法性。当然，外交部是政府的一部分。政府在整体表现上非常出色。

阿拉克奇继续说道：正是武装部队的抵抗以及政府在管理国家事务方面的出色表现，使敌人被迫撤退并无条件要求停火，确保了国家事务的顺利进行，没有出现任何混乱、弱点或疏忽，政府的表现非常出色。

他表示：在12天里，我们进行了大量的外交行动，这得益于民众的抵抗以及外交部和外交战线士兵们的努力。外交部长说：通过电话沟通、伊朗驻外使领馆的行动等等，世界上超过120个国家谴责了针对伊朗的袭击，并表达了对伊朗的支持和声援。

阿拉克奇接着说：除了联合国安理会和理事会（它们的立场很明确）之外，没有一个国际组织或机构不支持伊朗。上海合作组织、不结盟运动、海湾合作委员会、阿拉伯联盟和非洲联盟以及世界各地的许多官员都承认了伊朗人民的正义性，特别是伊朗在遭受袭击时正在进行外交并参与外交谈判，这表明了谁是致力于外交并利用外交途径解决国际问题的人，以及谁是追求武力、欺凌和霸权的人。这在12天中证明了伊朗人民在这条道路上的正义性，这种正义性得到了证实。

这位外交机构负责人还表示，外交部的工作和努力仍在国际舞台上继续。

他说：我们正在与总统法律事务副总局合作，记录过去几天发生的罪行。外交部正在处理加沙问题，并为此进行了电话沟通。昨天，我们进行了多次电话沟通，以协调行动，阻止和制止加沙的罪行，制止将饥饿作为武器，以及将人民置于食物和药物围困之中，以期在停火谈判中获得政治优势，但由于加沙人民的抵抗，他们的企图也未能得逞。

外交部长表示：给我力量的是佩泽什基安先生的精神，我一直与他保持联系，既要听取指示，又要进行必要的协调，并在艰难时期利用他坚强而充满活力的精神。