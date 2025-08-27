因担心民众抗议，美国特使取消了对黎巴嫩南部的访问

据阿卜纳通讯社援引Al Mayadeen报道，美国特使汤姆·巴拉克取消了对黎巴嫩南部苏尔和Al-Khiam的访问。巴拉克此举是出于对这些地区民众抗议升级的担忧。

在此前几个小时，Al Mayadeen的记者曾报道，在Al-Khiam镇举行了一场抗议集会，反对美国对黎巴嫩的干涉，此举与美国代表团对该地区的访问同时进行。

媒体还发布了巴拉克乘坐军用直升机在黎巴嫩南部空域巡逻的视频。

与此同时，黎巴嫩当局对美国干涉该国内政（包括抵抗力量的武器问题）没有做出任何反应。