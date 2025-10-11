阿尔及利亚古兰经学校学习者登记人数超过90万

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，阿尔及利亚的古兰经教育正经历显著扩展。目前，已有超过90万古兰经学习者在阿尔及利亚的学校和中心注册。同时，在政府的支持和努力以及旨在推广古兰经背诵和诵读的教育举措下，阿尔及利亚的背诵者和诵经者在国际比赛中的成绩取得了显著进步。

宗教基金事务部长优素福·卜勒麦希迪在阿尔及尔市比尔·穆拉德·赖斯区的艾哈迈德·萨赫农古兰经之家举行的2025-2026古兰经教育学年开学典礼上发表了讲话。

他宣布，阿尔及利亚专门用于古兰经教育和背诵的学校、中心和机构数量已达到27000所，包括在暑假期间教授古兰经的学校。据他称，在这些机构注册的学生人数已超过90万。

部长称，上一学年见证了超过120万男女学生在不同古兰经教育机构的注册。他赞扬了阿尔及利亚学生在国际层面上，在大多数古兰经背诵和诵读比赛中取得的积极成果，并感谢当局对古兰经教育的支持使他们获得了顶级排名。

卜勒麦希迪还指出，“艾哈迈德·萨赫农”古兰经之家每年培训约3000名古兰经背诵者和学生；其中包括受益于不同教育水平培训班和扫盲班的人。他报告说，无论是在首都还是其他省份，古兰经学校的学生注册人数持续增加。

卜勒麦希迪还为阿尔·克莱托斯地区的“努尔·胡达”清真寺内的一所古兰经学校，以及穆罕默迪亚地区的另一所古兰经学校（“阿尔比尔”古兰经学校）揭幕。他感谢慈善人士和地方当局支持此类教育和宗教项目的努力，这些项目有助于塑造一代人，为加强阿尔及利亚民族的道德和宗教认同做出贡献。