英国法院宣布烧毁《古兰经》者无罪

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，英国上诉法院于本周五宣布，撤销一名男子的定罪。该男子因去年六月在伦敦的土耳其领事馆前烧毁一本《古兰经》而被判有罪。

据半岛电视台报道，哈米德·科斯昆，51岁，土耳其出生，此前因扰乱公共秩序罪被判有罪，且因煽动宗教仇恨而加重刑罚。

科斯昆在去年2月13日，高喊针对伊斯兰教的侮辱性口号，随后在伦敦的土耳其领事馆外烧毁了一本《古兰经》。

伦敦萨瑟克刑事法院的一名法官于本周五取消了科斯昆240英镑（约284欧元）的罚款，并解释说英国法律不惩罚亵渎或宗教侮辱行为。

乔尔·比纳坦法官在宣布判决时表示："烧毁《古兰经》对许多穆斯林来说可能是令人震惊和侮辱性的行为。然而，刑法并不阻止人们感到被冒犯或痛苦，即使程度很严重。言论自由作为一项合法权利，必须包括表达冒犯性、令人震惊或令人不安的观点。"

初审中的检方曾强调，被告并非因烧毁《古兰经》而受到起诉，而是因扰乱公共秩序的罪名受审。

但本周五的法官在裁决中表示，被告的行为并未造成公共混乱或滋扰，也没有人因其行为受到威胁或伤害。

科斯昆，其父亲是库尔德人，母亲是亚美尼亚人，现居住于英格兰中部，否认了指控，并在社交媒体上表示他的行为是针对土耳其政府的抗议。

他在烧毁《古兰经》时，曾遭到一名持刀男子的袭击；该男子对他拳打脚踢并向其脸上吐口水。