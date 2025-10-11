加沙：对儿童犯下史无前例罪行的土地 / 每17分钟就有一名儿童死亡或致残

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，加沙地带不再仅仅是一个战场，它已变成儿童梦想的坟墓。随着犹太复国主义政权对加沙的战争进入第二年，统计数据揭示了一场人类灾难。

联合国儿童基金会宣布，"平均每17分钟就有一名儿童或死亡或致残"，并形容这种情况令人震惊。巴勒斯坦儿童多次流离失所或成为孤儿，除了严重饥饿之外，他们还无法获得关键必需品，包括为早产儿准备的被扣押的恒温箱。这些数字揭示了巴勒斯坦下一代所面临恐怖的深度。

联合国儿童基金会发言人里卡多·皮雷斯在联合国日内瓦新闻发布会上表示："近两年来，儿童在这场危机中付出了最沉重的代价。"

这位联合国儿童基金会发言人宣布，"平均每17分钟就有一名儿童或死亡或致残"，并将这一统计数据描述为"不可接受"和"令人震惊"。

据阿纳多卢通讯社报道，他在以色列政权对加沙战争两周年之际强调，儿童正在承受严重的身心创伤，多次成为孤儿或流离失所，并遭受着"任何儿童都不应目睹或经历的恐怖"。

这位发言人指出，联合国儿童基金会欢迎美国为和平所做的努力，但警告说，对加沙北部和南部的轰炸和空袭仍在继续。

该联合国机构还警告称，人道主义援助通道屡受阻挠。皮雷斯说：早产儿急需的婴儿恒温箱和呼吸机被扣押了。

他提到加沙每五个新生儿中就有一个是早产儿，并表示："我们谈论的是那些需要依靠氧气面罩才能生存的孩子们。"

根据报告，尽管多次请求，该机构仍在等待将关键医疗设备从加沙北部转移到南部的许可。

犹太复国主义政权在美国的支持下，自2023年10月7日起对加沙地带居民发动了一场毁灭性战争。由此，除了巨大的破坏和致命的饥荒之外，已有数万名巴勒斯坦人其中大多数是妇女和儿童牺牲和受伤。

联合国儿童基金会此前在一份报告中指出，加沙有1.3万名儿童遭受严重营养不良，并宣布在八月份，加沙儿童营养不良率已超过七月份创下的纪录水平。