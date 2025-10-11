1700名加沙被扣押人员将获释

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，犹太复国主义政权的监狱机构已根据交换被扣押人员协议，收到了释放巴勒斯坦安全类被扣押人员的指令。

犹太复国主义政权媒体《新消息报》宣布，将安全类被扣押人员从以色列政权5所监狱转移至专门释放地点的工作已经开始。

该媒体补充说：交换被扣押人员协议包括释放约250名被判处终身监禁的巴勒斯坦被扣押人员，以及1700名在10月7日行动（阿克萨洪水行动）后被俘的加沙被扣押人员。

此前，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员穆萨·阿布·马尔祖克曾宣布，该运动正在与调解方进行磋商，以消除障碍，为释放关押在犹太复国主义政权监狱中的杰出巴勒斯坦领导人创造条件。

他补充说：马尔万·巴尔古提、艾哈迈德·萨达特和阿巴斯·赛义德是被占领政权拒绝释放的最杰出的巴勒斯坦领导人。

阿布·马尔祖克明确指出，迄今为止，尚未记录到犹太复国主义政权在执行停火协议方面有任何违规行为。

这位哈马斯高级成员还表示，占领部队已撤退至"黄线"，但仍控制着加沙地带约53%的面积。

他强调：未来，我们将不接受占领军在当前控制区域的存在，因为他们在费城走廊（萨拉赫丁路线）的持续存在意味着切断了加沙地带与阿拉伯国家和埃及腹地的联系。