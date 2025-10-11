意大利总理及两名部长被指控协助加沙种族灭绝

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，意大利总理乔治娅·梅洛尼宣布，她本人以及该国的国防部长和外交部长已被提交至国际刑事法院。

此举是基于其涉嫌在与以色列袭击加沙地带相关的种族灭绝行为中提供协助的指控。

梅洛尼在一次谈话中表示，国防部长圭多·克罗塞托和外交部长安东尼奥·塔亚尼也牵涉此案。

她还补充说，她认为国防集团"莱昂纳多"的负责人罗伯托·辛戈拉尼也可能在此案中受到起诉。

意大利总理对此行动表示惊讶，并称："我认为在世界上或历史上没有类似的先例。"

她未提供有关提出此申诉的个人或实体的详细信息。

过去一周，意大利发生了大规模示威活动，数十万人走上街头，抗议在加沙发生的大规模杀戮。抗议者将严厉的批评指向了梅洛尼及其政府的政策。

梅洛尼的右翼政府被视为以色列的坚定支持者，但最近与所谓的对加沙"不成比例的攻击"保持了距离。然而，意大利并未断绝与以色列的任何贸易或外交关系，并且仍然拒绝承认巴勒斯坦国。

梅洛尼说："任何了解情况的人都知道，意大利在10月7日之后没有发放任何向以色列运送新武器的许可证。"

对此，莱昂纳多公司的发言人回应称，辛戈拉尼此前在一次采访中已将公司与种族灭绝的任何关联称为"非常危险和捏造的指控"。