佩泽希齐扬：伊斯兰国家间的分歧与冲突，是伊斯兰的敌人和国际犹太复国主义阴谋的结果

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，马苏德·佩泽希齐扬博士于星期三下午的一次会议上，提及阿富汗和巴基斯坦之间近期发生的事件，并表示：这两个兄弟、穆斯林和邻国之间近期发生的事件，已引起包括伊朗伊斯兰共和国在内的所有地区国家的深切担忧和悲痛。

伊朗总统强调：穆斯林国家，特别是该地区同根同源、文化相近的各国人民，在信仰、历史和文化上有着不可分割的联系，并且根据《古兰经》的教导"信士们皆为兄弟"，他们有责任如同一个身体的各个器官一样，彼此并肩，为和平、正义与进步而努力。

佩泽希齐扬博士指出，伊斯兰国家间的分歧与冲突并非我们各国人民的意愿，而是伊斯兰的敌人和国际犹太复国主义阴谋的结果，他补充说：伊斯兰民族的敌人一直试图制造分裂并削弱穆斯林国家。

伊朗总统接着将对话和加强兄弟纽带称为缓解这两个伊斯兰邻国间紧张局势的解决方案，并表示：伊朗伊斯兰共和国坚信《古兰经》原则——"你们当全体坚持真主的绳索，不要自己分裂"，将运用其所有能力和努力，以缓解紧张局势、促进对话并加强这两个友好邻国之间的兄弟纽带。

佩泽希齐扬博士表示，该地区比以往任何时候都更需要安宁、融合与合作，他说：我们确信，亲爱的阿富汗和巴基斯坦政府与人民将以智慧和远见，通过理解与对话的途径，再次选择友谊、合作与相互信任的道路。