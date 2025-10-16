穆斯林成为英格兰和威尔士所有宗教仇恨犯罪中45%的目标

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，英国内政部的官方统计数据显示，穆斯林成为了英格兰和威尔士所有宗教仇恨犯罪中45%的目标，相比去年增加了20%。这些不包含伦敦的数据表明，自去年夏季绍斯波特市的谋杀案和骚乱以来，伊斯兰恐惧症和针对穆斯林的犯罪出现了显著跃升；据悉，极右翼团体曾散布虚假信息，将绍斯波特骚乱中对儿童的袭击归咎于穆斯林。

根据统计数据，警方在英格兰和威尔士记录了7164起宗教仇恨犯罪，但由于未包含该国最大的警察部队伦敦警察厅的数据，针对穆斯林犯罪的实际数量可能要高得多。在同一时期，针对犹太社区的犯罪占犯罪总数的29%，且较去年下降了18%；而针对穆斯林的犯罪总数被报告为4478起。

英国穆斯林女性大臣沙贝娜·马哈茂德表示，穆斯林社区仍然面临着不可接受的、且常常是暴力的仇恨犯罪水平，她宣布将增加在清真寺和犹太教堂周围的警察巡逻，并拨款5000万英镑用于保护宗教场所。

报告还指出，一些穆斯林慈善组织对犯罪低报和伦敦警察厅数据被排除在外提出批评，因为这导致无法呈现针对穆斯林的仇恨犯罪全貌和真实程度。

据报道，2024年7月的绍斯波特谋杀案及之后的骚乱，被认为是英国反伊斯兰仇恨犯罪增加的转折点。