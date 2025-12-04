支持巴勒斯坦游行从美国巴尔的摩伊斯兰协会前出发 + 图片

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，在国际声援巴勒斯坦人民日，位于马里兰州的美国巴尔的摩伊斯兰协会发表声明，呼吁将巴勒斯坦人民的声音传递给所有人，并邀请活动人士和当地民众在该协会中心前举行了游行。

该团体在声明中强调“总有事情可做”，并呼吁民众通过为巴勒斯坦人民发声、传播实地实况、支持声援巴勒斯坦的品牌以及参与和平抗议活动，在提高认识方面发挥自己的作用。

该信息还呼吁支持者向“Human Appeal”等援助巴勒斯坦家庭的组织提供帮助，同时对苏丹和刚果的人道危机保持关注。