华盛顿时报：穆斯林从美国政治的边缘走向中心

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，保守派倾向的《华盛顿时报》在一份报告中探讨了2025年选举中关于穆斯林参与美国政治领域的巨大转变，并将其称为穆斯林参与决策结构的决定性时刻。

该报告由《华盛顿时报》政治记者塞思·麦克劳克林撰写，文中指出，今年秋季选举伴随着杰出穆斯林人物的崛起，其中包括当选为纽约市首位穆斯林市长的扎赫兰·马姆达尼，以及目前成为美国首位州级女性穆斯林官员、被选为弗吉尼亚州副州长的加扎勒·哈希米。

据该报称，统计数据本身就说明了这一变化；在美国秋季选举中参选的76名穆斯林候选人中，有38人获胜；这一数据由美国-伊斯兰关系委员会（CAIR）公布。

根据接受半岛电视台新闻网采访的专家分析，近期的成就表明美国穆斯林的地位已从政治边缘转变到该国决策过程的中心；这条道路已超越象征性参与，现已实现权力的实际参与，为更有效地维护权利和提出国家政策新方法提供了可能。

在半岛电视台新闻网的另一篇报道中，艾哈迈德·哈菲兹援引分析人士的话写道，美国选举中穆斯林候选人数量史无前例地增加，是获胜者数量上升的最重要因素。此外，支持性伊斯兰机构的存在使这条道路更加顺畅，并为未来在联邦层面的参与创造了更多机会；这是一个可以克服当前政治环境困难的机会。

《华盛顿时报》进一步写道，穆斯林的政治崛起类似于历史上意大利裔、爱尔兰裔和波兰裔等族群在美国崛起的进程。

该报援引分析人士的话补充说，穆斯林日益进入政坛，为诸如外交政策、身份认同、文化和社会价值观等根深蒂固的议题带来了新的视角。

报告还列举了促成这一变化的因素，包括穆斯林社区政治动员的增加以及复杂的党派演变。根据报告，在与移民和多样性相关的议题上，穆斯林更倾向于与民主党保持一致，但在一些社会价值观上与共和党人有共同点。

与此同时，外交政策特别是加沙战争在引导美国穆斯林投票方面发挥了重要作用；这一点在他们因拜登总统支持以色列而减少对其支持时表现得很明显。

然而，这种显著增长在美国一些州如得克萨斯州和佛罗里达州遇到了负面反应；在那里，一些政客警告伊斯兰教法的危险，共和党人提出了禁止它的法案。

最后，《华盛顿时报》得出结论，这种崛起如今已成为一个既定事实，包括加扎勒·哈希米在内的美国穆斯林政治家相信，穆斯林在美国的政治参与已达到不可忽视的阶段。