据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，犹太复国主义政权国内安全部长伊塔马尔·本-格维尔在"贝桑行动"后，呼吁定居者和以色列公民武装起来。他表示："我呼吁以色列公民装备武器；最近的袭击证明，武器能拯救生命。"

周五，在被占领巴勒斯坦北部的贝桑地区，一起包括驾车冲撞和随后持刀袭击的事件导致两名以色列人死亡，另有六人受伤。犹太复国主义政权警方宣布，此次行动的实施者来自约旦河西岸。

据以色列救援部门消息，此次袭击发生在三个不同地点：一名妇女被刺死，另一名男子因遭车辆撞击身亡，另有六人受伤。半岛电视台记者报道称，袭击者是一名巴勒斯坦青年，他首先驾车冲撞一名以色列人，随后下车用刀袭击一名妇女。他最终被警方开枪击伤并逮捕。

本-格维尔在由"I24新闻"网络发布的讲话中强调，袭击者是被一名武装公民"制服"的，并称这防止了死亡人数上升。他还鼓励以色列人利用新的武器许可证便利措施，并加入民事应急反应部队。

他再次强调了执行死刑的必要性，称："允许对犯下血腥袭击的恐怖分子判处死刑的法律，将拯救更多生命。"

以色列媒体报告称，贝桑行动的实施者是从耶路撒冷周围的安全隔离墙区域进入的；他此前曾因参与与军队的冲突而被监禁，并被禁止进入以色列。

与此同时，国际法专家指出，根据《日内瓦第四公约》第33条，禁止对平民实施集体惩罚，此类行为属于战争罪。