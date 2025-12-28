达武特奥卢：以色列承认索马里兰是分裂伊斯兰世界的阴谋

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，土耳其前总理艾哈迈德·达武特奥卢在一份措辞严厉的声明中，对以色列正式承认索马里兰作出反应，称此举是特拉维夫旨在分裂伊斯兰国家并对地区大国实施地缘政治围困的更广泛战略的一部分。

他强调，这一决定不仅仅是简单的外交步骤，而是旨在重塑伊斯兰世界地图并扩大以色列在非洲之角的安全影响力。

达武特奥卢将此做法与苏丹的经验进行对比，警告其主要目标是削弱索马里并制造持续的不稳定，这可能导致内部冲突和大规模人道危机。

他特别提到以色列对控制亚丁湾战略港口柏培拉的兴趣，称这一事态发展威胁到红海航道的安全，并直接影响到埃及、沙特和土耳其的利益。

他将部分阿拉伯国家以《亚伯拉罕协议》为名与以色列关系正常化描述为从里海到亚丁湾扩张势力的幌子，并严厉批评了伊斯兰世界对此进程，特别是在加沙军事行动持续期间的沉默。

达武特奥卢称这种被动是危险的战略疏忽。

达武特奥卢呼吁土耳其政府立即采取外交主动，并补充道：在安卡拉主办索马里人之间的直接谈判、派遣特使、与埃及和沙特密切协调、就柏培拉港与阿联酋对话、与非洲联盟和伊斯兰合作组织合作，以及与美国和英国协商以遏制此进程，都是可以采取的措施。

他强调，任何拖延都将使穆斯林领导人背负沉重的历史责任。

这一反应是在以色列昨日正式承认索马里兰独立的背景下提出的；该地区官员称此举是加入《亚伯拉罕协议》的序幕，并且此前曾表示接受加沙流离失所的巴勒斯坦人的条件是获得国际承认。