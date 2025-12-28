教皇圣诞致辞：如何能不想到加沙寒夜中的帐篷？

据圣裔国际通讯社（阿布那）报道，教皇利奥十四世在梵蒂冈圣彼得大教堂发表其首次圣诞文告时，虽未直接提及犹太复国主义者的罪行，但忆及了加沙人民的处境与苦难。

在圣诞致辞中，教皇谈及加沙人民的苦难时说："既然圣言成为血肉，如今人性正以神圣的渴望呼喊着与我们相遇。圣言在我们中间搭起了祂精致而脆弱的帐篷。那么，我们怎能不想到加沙的帐篷；那些数周来暴露在雨水、寒风和刺骨严寒中的帐篷？"

同时，这位全球天主教领袖在讲话中部分呼吁各国当局，应拿出勇气进行直接、真诚和相互尊重的和平对话，而非发表政治演说。