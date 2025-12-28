致欧洲伊斯兰学生协会联盟年度会议的信函：

阿亚图拉·哈梅内伊在致欧洲伊斯兰学生协会联盟第五十九届年度会议的致辞中强调：腐败与专横的霸权势力之所以陷入混乱，其根本原因并非核问题，而是伊斯兰伊朗高举对抗不公正秩序和全球霸权统治的旗帜，并致力于建立公正的国内与国际伊斯兰秩序。

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，阿亚图拉·哈梅内伊在致欧洲伊斯兰学生协会联盟第五十九届年度会议的致辞中，提及美国军队及其在该地区可耻附属势力的猛烈进攻因伊朗伊斯兰青年的智慧、勇气与牺牲而受挫，并强调：腐败与专横的霸权势力之所以陷入混乱，其根本原因并非核问题，而是伊斯兰伊朗高举对抗不公正秩序和全球霸权统治的旗帜，并致力于建立公正的国内与国际伊斯兰秩序。

伊斯兰革命领袖的致辞全文如下：

奉至仁至慈的真主之名

亲爱的青年们！

今年，你们的国家凭借信仰、团结与自信，在世界舞台上获得了全新的威望与分量。美国军队及其在该地区可耻附属势力的猛烈进攻，败于伊朗伊斯兰青年的智慧、勇气与牺牲。事实证明，伊朗民族凭借自身能力，在信仰与善行的庇佑下，面对腐败且专横的傲慢势力，能够屹立不倒，并以比以往任何时候都更响亮的声音向世界传递伊斯兰价值观的召唤。

因部分科学家、指挥官及一些亲爱的同胞殉难而产生的深切悲痛，未能也绝不会阻挡伊朗有志青年的步伐。这些烈士的家庭自身正是这一运动的先驱。

问题不在于核问题或类似议题。问题在于对抗当今世界不公正的秩序与霸权统治，并转向建立公正的国内与国际伊斯兰秩序。这正是伊斯兰伊朗所高举的伟大主张，它令腐败与专横的霸权势力陷入混乱。

你们在海外的学生尤其肩负着这一重大责任的一部分。将心灵托付于真主，认清自身能力，并引导协会朝此方向前进。

真主与你们同在，愿完全的胜利在望，若真主意欲。

赛义德·阿里·哈梅内伊