巴黎大清真寺：2025年是法国穆斯林最艰难的年份之一

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，巴黎大清真寺负责人宣布，2025年对法国穆斯林来说是最艰难的年份之一；他表示，这一年伴随着一波暴力浪潮，在某些情况下达到了"基于宗教的清除与毁灭"的程度。

巴黎大清真寺负责人"沙姆斯丁·哈菲兹"在评论中，将去年描述为"铭刻在身体与灵魂上"的一年，因为法国穆斯林社会面临着前所未有的挑战，包括出于种族和宗教动机的针对性谋杀。

他提及一名法国穆斯林青年在一座清真寺内礼拜时被杀害的事件，并称这一罪行源于种族主义仇恨。哈菲兹在此方面严厉批评了法国当局的沉默和不作为，称法国部长"布鲁诺·雷塔约"甚至不愿费心前往事发地点或会见受害者家属；这一事件引发了穆斯林的广泛愤怒。

巴黎大清真寺负责人强调"他之所以被杀，仅仅因为他是穆斯林"，并补充道：对此谋杀的迅速沉默传递出一种信息，即似乎某些人的生命比其他人的更易被抹去；他表示，这种沉默留下的创伤比受害者家人的悲伤更为深刻。

哈菲兹还提到了2025年其他出于种族和宗教动机的谋杀案件，包括一名突尼斯移民被法国警察杀害的事件。他接着对法国伊斯兰恐惧症现象的蔓延发出警告，将其描述为"根深蒂固、悄然无声但无处不在"，并导致穆斯林日常心理上的侵蚀。

巴黎大清真寺负责人在最后呼吁法国社会不要否认或淡化针对穆斯林的歧视现实，并强调穆斯林尽管恪守法兰西共和国的原则，但仍被一些右翼和极端势力排斥在国家社会主体之外；他表示，这种做法是政客和与其同调的媒体煽动仇恨言论的直接结果。