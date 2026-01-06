美军袭击委内瑞拉导致32名古巴军官丧生

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，古巴政府宣布，美国在委内瑞拉的军事行动导致32名古巴军官丧生。

根据古巴官方电视台播放的一份声明，这些古巴陆军和警察军官正在执行一项应委内瑞拉政府请求、由该国军队执行的任务。

古巴部队任务的确切性质尚未明确，但古巴被认为是委内瑞拉政府的亲密盟友，此前曾派遣军事和警察部队协助该国。

据悉，美国总统唐纳德·特朗普在从佛罗里达返回华盛顿的总统专机上对记者表示："许多古巴人被打死了。对方死了很多人，但我们这边没有任何伤亡。"