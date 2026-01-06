澳大利亚政府代表警告伊斯兰恐惧症激增740%/多数受害者是穆斯林女性

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，澳大利亚政府反伊斯兰恐惧症特使宣布，在对澳大利亚最大城市"邦迪"地区发生武装袭击之后，该国出现了前所未有的针对穆斯林的仇恨、威胁和暴力浪潮；他表示，穆斯林社会不应被迫忍受这种状况。

"阿夫塔布·马利克"在一篇文章中写道，尽管澳大利亚社会仍处于这次袭击带来的震惊、愤怒和悲痛之中，但穆斯林领袖们面临着一个严峻的挑战：如何在谈论伊斯兰恐惧症加剧的同时，不被指责为淡化犹太社区的痛苦或进行"受害者身份竞争"。

据他称，12月14日的致命枪击事件后，尽管媒体谨慎报道，但澳大利亚记录伊斯兰恐惧症事件的机构仍记录了报告的急剧增加。这些事件包括威胁电话、对清真寺和伊斯兰中心的破坏、对澳大利亚东南部"新南威尔士"州一座穆斯林墓地的亵渎、人身攻击以及广泛的网络仇恨浪潮。"澳大利亚伊斯兰恐惧症记录"机构宣布，此类事件的报告增加了高达740%。

马利克强调，此轮浪潮中最多受害者是穆斯林女性；他表示，这些女性遭受了吐口水、侮辱、威胁和攻击等侮辱，其中许多人因感到不安全，在最近几周改变了她们在公共空间的日常路线和行为。他表示，这种日益增长的焦虑，现已成为澳大利亚各地穆斯林日常对话的一部分。

澳大利亚政府特使提到邦迪袭击后的媒体和网络环境，警告称一些人无力区分恐怖组织（ISIS/DAESH）与伊斯兰教，导致了直接针对普通穆斯林的言论形成，并通过制造"我们与他们"的对立，削弱了正义、共存和人类尊严等价值观。

他在讲话的另一部分，批评了一些安全措施，包括戏剧性地逮捕了几名后来未被告知指控即获释的穆斯林青少年，并警告称，持续这种做法可能会加剧穆斯林的不信任感、污名化和额外的心理压力。马利克最后强调，澳大利亚穆斯林不应承担恐怖主义罪行的集体责任，并在与犹太社区完全团结的同时，认为同时打击反犹太主义和伊斯兰恐惧症是道德和社会的必然要求。