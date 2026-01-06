巴西大规模示威抗议美国对委内瑞拉军事攻击

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，数百名巴西民众在"里约热内卢"市中心举行示威，抗议美国对委内瑞拉的攻击，并高呼"特朗普滚出委内瑞拉"和"必须尊重委内瑞拉"等口号。

"俄新社"报道称，此次示威由工会和左翼党派组织，抗议者举起了一面巨大的委内瑞拉国旗。此外，许多标语牌和口号都强调美国对掠夺委内瑞拉石油的关注。

"人民团结争取社会主义党"在里约热内卢的发言人"卢娜·诺曼迪"在接受"俄新社"采访时表示："这次攻击不仅针对委内瑞拉，而是针对整个拉丁美洲。今天，美国政府和唐纳德·特朗普认为自己是世界的主人，可以攻击任何国家，并假装什么都没有发生。"

据悉，美军部队根据唐纳德·特朗普的命令，以打击贩毒至美国为借口，于2026年1月3日星期六凌晨（1404年迪月13日）侵犯了委内瑞拉领空，并绑架了委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗及其妻子西莉亚·弗洛雷斯，以便在纽约的一家法院就指控对他们进行审判。

另一方面，尼古拉斯·马杜罗在纽约法庭的首次听证会上宣布自己对于所提出的指控无罪，并强调自己是委内瑞拉的合法总统，是从自己家中"被绑架"的。

与此同时，俄罗斯外交部宣布"与委内瑞拉人民团结一致"，并对有关马杜罗及其妻子被强行转移的报道表示"严重关切"，要求"立即释放他们"并"防止局势进一步升级"。