据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，伊朗伊斯兰共和国外交部强烈谴责美国总统及其他美国官员就伊朗内政发表的干涉主义言论。

这种不负责任的立场，是美国对伊朗民族一贯的欺凌和非法行径的延续，不仅严重违反了《联合国宪章》和国际法中关于尊重国家主权的基本原则和规则，而且构成对伊朗公民的暴力和恐怖主义煽动。

鉴于美国历届政府长期以来对伊朗事务进行罪恶干涉，伊朗外交部认为，所谓对伟大的伊朗民族的同情是虚伪的，其目的是欺骗公众舆论，掩盖其对伊朗人民犯下的诸多罪行。这些罪行包括：参与策划和实施1953年8月19日可耻的政变；在长达八年的对伊战争中与萨达姆政权合作；1988年击落伊朗客机以及杀害伊朗公民。”美国在波斯湾造成300名无辜平民丧生，与以色列政权勾结，于1925年6月袭击伊朗保护下的重要基础设施和核设施，并暗杀和杀害伊朗人，以及过去几十年针对伊朗人民基本权利和生计的残酷不人道制裁，这些都是美国敌视伊朗人民的鲜明例证。

伊朗外交部指出，根据《联合国宪章》，联合国安全理事会和秘书长有义务维护国际和平与安全，反对美国的挑衅性单边主义。伊朗强调，伊朗人民绝不允许任何恶意干涉双方为解决问题而进行的对话和互动。

伊朗外交部认为，美国官员对伊朗的威胁性言论符合犹太复国主义政权在该地区加剧紧张局势的政策，并强调伊朗伊斯兰共和国将对任何侵略行为迅速、果断和全面地予以回应。显然，这种情况可能进一步破坏整个地区的稳定，由此产生的后果将完全由美国政权承担责任。

