据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，美国最大的穆斯林民权倡导组织——美国-伊斯兰关系委员会（CAIR），强烈谴责了五角大楼向犹太复国主义政权提供先进"F-15IA"战斗机、价值86亿美元的合同，并称此举是"对针对巴勒斯坦人民种族灭绝的奖赏"。根据美国国防部正式声明及"路透社"报道，该合同包括为犹太复国主义政权空军设计、测试、生产和交付25架新战斗机，这些飞机将在美国密苏里州圣路易斯市的波音公司工厂制造。

该合同的签署正值国际社会对美国在加沙地带武装支持犹太复国主义政权罪行的广泛批评日益高涨之际。根据五角大楼总监察长官方报告，美国国防部未能准确追踪自2023年以来向该政权提供的134亿美元军事援助中的相当大部分，这引发了对于缺乏监督、可能违反美国国内法乃至国际法的严重关切。CAIR全国执行副主任爱德华·艾哈迈德·米切尔在一份声明中宣布："当全世界的人权机构都在谴责犹太复国主义政权对巴勒斯坦人民的种族灭绝时，将美国人民的数十亿美元税款转用于加强特拉维夫的战争机器，是不道德且无法辩解的。这份合同传递了一个明确的信息：反人类罪行不仅无需代价，反而有利可图。"

CAIR强调，美国政府负有法律和道德责任防止美国武器被用于战争罪行，并要求立即停止武器销售、调查以往援助，并要求美国政府向公众问责。该组织还要求对犹太复国主义政权的所谓"国家安全部长"伊塔马尔·本-格维尔及其他官员实施制裁，据该组织称，这些官员参与了该政权监狱的管理以及对被拘留巴勒斯坦人的酷刑、强奸和性虐待。

此外，CAIR再次呼吁美国政府要求释放"胡萨姆·阿布·塞菲亚医生"，这位来自加沙的医生已在犹太复国主义政权拘留中度过一年，未受到任何指控或审判。阿布·塞菲亚正是那位手无寸铁地走向犹太复国主义政权军队坦克的画面，已成为巴勒斯坦人民抵抗象征的医生。