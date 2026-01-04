以色列部长：加沙和西岸属于以色列；巴勒斯坦人只是临时客人

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，希伯来语网站“以色列时报”周五援引以色列文化部长的话说，以色列政权允许巴勒斯坦人以客人的身份在加沙停留一段时间，但加沙属于以色列。

米基·佐哈尔声称，“西岸也属于以色列，我们没有占领自己的土地。”

不久前，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在接受以色列主持人、前右翼代表莎伦·加尔的采访时表示：“我对‘大以色列’的梦想有着深厚的认同感，我认为这是一项历史和精神使命，是过去、现在和未来几代犹太人共同承担的，每一代人都会将这项使命传承给下一代犹太人。”

这些言论引发了广泛的反响。

自本届政权建立以来，“大以色列”的梦想就一直存在于犹太复国主义运动领导人和理论家的著述中；但如今，这一概念已被政客、官员、部长，甚至本届政权的总理所利用。

不久前，以色列政治家丹妮拉·魏斯在一次采访中表示，以色列应该占领从幼发拉底河到尼罗河的整个地区，将其视为自己的领土。

她声称巴勒斯坦是一个虚构的概念；这个虚构的概念与以色列土地只属于一个民族——犹太民族，这一事实一样重要。巴勒斯坦人是阿拉伯人，他们试图夺取犹太人已经变成“天堂”的土地。

上周，犹太复国主义政权承认索马里兰，引发了广泛的反响，尤其是在该地区的阿拉伯国家；因为他们现在越来越感受到犹太复国主义政权的破坏性和干涉主义政策；感受到该政权为实现“大以色列”目标而进行的种种冒险；而这一计划将在很大程度上以阿拉伯地区的土地为代价！