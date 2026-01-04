世界各大报纸：以色列尚未准备好再次应对伊朗导弹

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，世界各大报纸报道了特拉维夫对未来任何来自伊朗导弹袭击可能性的军事准备危机，同时也概述了美国关于加沙地带的总体前景。

《以色列时报》报道称，专家警告以色列可能在未来的潜在战争中，特别是在去年六月发生的战争后德黑兰恢复导弹生产的情况下，更缺乏准备以应对伊朗的导弹。

据这家以色列报纸称，分析人士认为，以色列和美国的拦截导弹库存已经减少；这些库存是在应对哈马斯运动导弹的过程中消耗的。此外，这类导弹的生产耗时且不易补充；这一问题可能使以色列在目前情况下，在任何与伊朗的潜在战争中保卫本土战线面临更多挑战。

特朗普与加沙

关于加沙问题的下一阶段，美国网站《国家利益》透露，美国总统唐纳德·特朗普坚持在该地区执行和平计划的第二阶段；该计划旨在将美国的作用从直接军事干预转变为在一个广泛的国际联盟框架内发挥领导作用。

该计划包括组建一支国际稳定部队，负责加沙的安全和行政职责；特朗普将此视为其政府整体方法的一部分，以重新调整地区安全格局；从而减少美国的直接军事干预，同时保持其政治影响力。

在此背景下，《外交政策》杂志描绘了加沙未来的暗淡图景，并写道，即使目前的停火得以维持，实现该地区持久稳定的希望仍然渺茫。

该杂志通过分析以色列国内政治环境补充道，最乐观的情况是产生一个采取对巴勒斯坦人务实态度的温和政府；但这种可能性与10月7日之后以色列社会极端化倾向加剧的现实相矛盾。

《外交政策》警告说，即使以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在未来的选举中失利并下台，可能也会有比他更极端的继任者掌权；特别是以色列长期以来，甚至在最近一轮冲突爆发之前，就已拒绝了任何与巴勒斯坦人的全面政治解决方案。