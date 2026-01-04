加拿大团体呼吁加强对犹太复国主义政权的制裁

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，近期被犹太复国主义政权阻止进入巴勒斯坦被占领土约旦河西岸的一批加拿大活动家与人士，在首都渥太华举行记者会，要求加强对以色列新建定居点的制裁。该代表团包括六名加拿大国会议员，于12月16日在"艾伦比"边境口岸被阻后，指称特拉维夫此举违反人道与政治原则。

记者会上，包括"加拿大穆斯林投票组织"、"加拿大全民正义组织"、"加拿大全国穆斯林委员会"及"加拿大穆斯林治疗师网络"等组织代表呼吁：禁止进口占领区定居点生产商品、阻止加拿大公民在当地购置房产，并制裁犹太复国主义政权关键官员。"加拿大全民正义组织"政府关系负责人艾哈迈德·拉马丹将定居点扩张政策称为公然占领，视其与霸权政府的扩张主义计划同为威胁。

加拿大国会议员伊克拉·哈立德在报告中称，她在边境冲突中被一名以色列边防人员推搡。另一方面，"加拿大穆斯林投票组织"执行主任乌迈尔·阿什拉夫驳斥了犹太复国主义政权关于该组织与恐怖团体有关联的说法，称其"纯属谎言，意在误导公众"，并强调该组织在加拿大与联合国均被认可为慈善机构。

加拿大代表团表示正与加拿大外交部长安妮塔·阿南德办公室磋商，要求就此次非法行为获得明确正式回应。此前，犹太复国主义政权安全内阁刚批准在约旦河西岸被占领土新建19个定居点，再度引发国际谴责浪潮。