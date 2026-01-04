印度穆斯林领袖发布圣诞节禁忌令 执政党火速回应

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，印度北方邦一位知名穆斯林宗教人士通过法特瓦警告，庆祝公历新年"违反伊斯兰教法"，并呼吁穆斯林不要参加此类庆祝活动。该法特瓦由"全印穆斯林团体"主席穆夫提·沙哈布丁·拉扎维·布赖尔维发布，他强调穆斯林应避免接受西方文化，回归教法与传统教义。

拉扎维在法特瓦中指出，新年庆祝常伴随歌舞、表演、饮酒、混乱及其他不道德行为，这些在伊斯兰教法中均属"禁忌"，因此参与庆祝亦不被允许。他呼吁宗教学者向民众传达这一信息，特别是让年轻穆斯林远离此类"非伊斯兰"活动。

此举立即引发印度广泛政治与社会反响。各党派代表——包括执政党"印度人民党"和"社会党"——均强调印度世俗宪法保障每位公民自由参与文化社会活动的权利，此类法特瓦在多元宗教的印度社会不具备法律效力。

执政党发言人沙赫扎德·普纳瓦拉严词批评该法特瓦，称若发布者自称每日依教法发布指令，应先以教法标准检视自身行为（如频繁参与电视节目），再禁止他人庆祝活动。他强调印度依宪法而非教法治理，任何宗教指令均不可取代宪法原则。

相关争论再次激化了印度社会关于宗教法特瓦在现代多元社会中的定位，突显了传统宗教价值观与当代生活方式在公共领域的冲突。