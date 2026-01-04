联合国：苏丹1300万人流离失所

据圣裔世界大会通讯社（阿布那）报道，联合国宣布，自2023年4月15日开始的苏丹战争迄今已导致约1300万人流离失所，其中超过400万人逃往邻国。

联合国将苏丹局势描述为"世界上最严重的人道主义灾难"，并报告了达尔富尔北部"塔维拉"地区流离失所者聚集点、苏丹北部法什"营地、北科尔多凡州"乌拜伊德"市、白尼罗州"科斯蒂"以及青尼罗州"达马津"的严峻状况。

联合国估计显示，超过800万人被迫逃离家园。此外，苏丹儿童委员会宣布，约有1200万儿童的教育因战争而中断。

苏丹医生网络周六指控快速支援部队基于种族动机在乌姆鲁、萨里巴和阿布卡姆拉地区屠杀了200多人。快速支援部队迄今未对此报道作出回应。

另一方面，达尔富尔武装运动联合部队上周四宣布，已击退了快速支援部队对北达尔富尔州几个北部地区的袭击。

除了达尔富尔，在最近几周，三个科尔多凡州（北、西、南）也见证了苏丹军队与快速支援部队之间的激烈冲突，导致数万人流离失所。

目前，在苏丹总共18个州中，快速支援部队完全控制着该国西部的五个达尔富尔州，除了北达尔富尔部分区域仍由军队控制。苏丹军队则控制着包括首都在内的其余13个州。