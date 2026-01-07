国际法专家：特朗普攻击委内瑞拉完全非法

圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，继周六导致80多人死亡的大规模军事行动后，美国面临国际社会的强烈谴责。国际机构、法学教授和各国政府一致谴责此举是对一个独立国家的军事侵略和非法绑架。

据"公正安全"网站报道，三位著名美国法学家迈克尔·施密特、瑞安·古德曼和泰斯·布里奇曼解释称，轰炸委内瑞拉和逮捕马杜罗，与以往海上行动的解释不同，直接违反了《联合国宪章》第二条，该条款禁止对任何国家进行武力威胁或使用武力。

国际法教授迈克尔·施密特强调，此举"明显侵犯了委内瑞拉的领土完整和政治独立"。他表示，未经安理会授权或目标国政府同意，轰炸一个联合国成员国领土，模糊了基于法律的秩序与国际混乱之间的微妙界限。瑞安·古德曼也提醒说，白宫以"打击毒品"为理由缺乏法律合法性，因为毒品贩运从不被视为武装攻击，不能作为使用武力的借口。

纽约大学法律与安全中心的泰斯·布里奇曼明确指出，美国"没有任何法律权限"在委内瑞拉领土上执行逮捕行动。她补充说，即使不承认马杜罗政府，国际法也将领土管辖权授予对领土实施有效控制的政府在本案中，即马杜罗政府。专家们还提醒，马杜罗及其配偶享有司法豁免权以及《日内瓦第三和第四公约》的保护。

谴责之声也延伸至联合国层面。联合国人权事务特别报告员本·索尔呼吁对"据称在袭击中杀害委内瑞拉人"事件进行国际调查，并追究唐纳德·特朗普个人在此罪行中的责任。澳大利亚国立大学国际法教授萨拉·希思科特宣布，安理会在紧急会议上既未授权此次攻击，也未接受其正当防卫理由。她表示，华盛顿的行动"等同于公然侵略"，并让人联想到去年美国对伊朗的非法攻击。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在正式反应中强调"必须完全尊重《联合国宪章》"，并警告对委内瑞拉的攻击可能削弱国际秩序。他表示，在委内瑞拉当前从经济危机到大规模移民的严峻形势下，只有坚持法律并运用外交手段才能维护和平与安全。古特雷斯补充说："权力不应取代法律；《联合国宪章》仍然有效，必须得到捍卫。"