古巴警告美国军事威胁升级及双边谈判陷入僵局

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道：古巴外交部副部长约瑟菲娜·维达尔在谴责美国石油制裁的听证会上发表讲话，指责华盛顿制造借口、将古巴虚假描绘成"国家安全威胁"，并表示这些操弄的目的是为针对该岛的可能军事行动制造理由。尽管两国政府之间的沟通渠道仍然开放，但古巴官员强调谈判进程未取得实质性进展，并对美方的严肃性和责任感表示严重怀疑。与此同时，美国国务卿马尔科·卢比奥此前曾对3月份开始的会谈的积极成果表示乐观；但古巴政府批评对方缺乏诚意，明确表示绝不会允许任何对其内政的干涉。同时，美国通过加强封锁政策和实施严厉制裁，阻止石油运抵古巴；此举导致委内瑞拉切断燃料供应，并在该国引发严重的能源危机和频繁停电。特朗普政府还威胁称，对任何帮助哈瓦那规避制裁的国家征收高额关税，以最大限度地向该国施加经济压力