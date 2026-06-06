欧盟向伊斯兰堡发出警告：轰炸阿富汗领土不是解决办法

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，欧盟外交政策负责人卡娅·卡拉斯在与巴基斯坦外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔共同举行的新闻发布会上明确表示，空袭无法成为巴基斯坦与阿富汗边境紧张局势的持久解决方案。这一表态是在过去几个月两国边境发生激烈交火和巴基斯坦军队跨境袭击的背景下作出的。卡拉斯警告说，这种局势的持续不仅会造成严重的人道主义后果，还会增加整个地区极端主义蔓延的风险。在此次会议上，穆罕默德·伊沙克·达尔重申了伊斯兰堡的传统立场，谈及该国对阿富汗境内武装组织存在的安全关切。他使用了巴基斯坦安全机构的特定术语，将“巴基斯坦塔利班运动”称为“哈瓦利吉派之乱”，并将“俾路支解放军”称为“印度之乱”。尽管欧盟承认巴基斯坦的自卫权，但卡拉斯对否认空袭的坚持，表明布鲁塞尔方面担心不安全局势蔓延至周边地区并引发新一波向西的难民潮。巴基斯坦对霍斯特省和帕克蒂卡省进行空袭的历史表明，此举不仅未能击退武装分子，反而引发了塔利班的激烈军事反应，导致巴基斯坦边境哨所成为攻击目标。分析人士认为，巴基斯坦将军方将危机转移到阿富汗领土的战略实际上已导致“巴基斯坦塔利班运动”在杜兰线沿线站稳了脚跟；而无论政府类型如何，喀布尔从未承认过这条边界。除了杜兰线的历史僵局外，伊朗作为西部邻国的看法等因素也使局势更加复杂。德黑兰一贯强调，东部边境的不安全局势直接影响伊朗的国家安全并加剧移民危机。另一方面，情报报告显示，在如何与武装分子互动的问题上，塔利班内部的“坎大哈派系”与“喀布尔派系”之间存在着方针分歧；这一变量可能决定这些消耗性冲突是持续还是停止。