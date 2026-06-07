阿亚图拉·拉马扎尼：烈士的鲜血为世界觉醒和传播伊斯兰革命理想奠定了基础

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，圣裔世界大会秘书长、吉兰省人民在领袖专家会议代表阿亚图拉·礼萨·拉马扎尼在周四（伊朗历1405年3月14日）晚会见第三次强加战争烈士、革命卫队烈士阿米尔侯赛因·帕克达曼的家人时，阐述了神圣认识与爱的崇高概念。他表示：“在伊斯兰传统中有述，谁认识了安拉，便会找到他，这种认识会将人引向神圣之爱的境界，而许多人对这种境界的真相难以完全理解。烈士是道德和人类美德的体现。”

阿亚图拉·拉马扎尼说，安拉从拥有美德和高尚道德的人中选择他虔诚的仆人。他补充道：“我们每当研究烈士的生平，都会看到他们每个人都有着突出的道德品质，如诚实、谦逊、宽容、坚韧、忠诚和温和。”他引用伊玛目萨迪格（愿主福安之）的传述指出：“圣裔期望他们的追随者以良好的品德、宽容、诚实、忠诚和善良为标志，而烈士正是这些教义的具体体现。”

阿亚图拉·拉马扎尼在阐述宗教教义中烈士的地位时表示：“在一些传述中，烈士被称为人类行为的见证者，其地位受到造物主的特别眷顾。”他补充道：“传述中记载，烈士具有特殊的特权和优点，其中最高的神圣恩惠是接近安拉并目睹主仁慈的显现。”圣裔世界大会秘书长指出烈士在为世人求情中的作用，他说：“许多人在审判日将受益于烈士的求情，烈士们将凭主允许，帮助许多人。”

阿亚图拉·拉马扎尼提到阿布法兹勒·阿巴斯（愿主福安之）的崇高地位时说：“传述中提到，所有烈士在审判日都羡慕阿巴斯（愿主福安之）的地位和品级，这表明该位尊长在至高安拉面前的独特伟大。”

阿亚图拉·拉马扎尼指出伊斯兰革命的成就和烈士鲜血在延续这一道路中的作用时表示：“伊玛目霍梅尼（愿主福安之）以神圣的领导奠定了伊斯兰革命，而烈士的鲜血在过去几年中保障了这一运动的延续和发展。”他补充道：“今天我们面对的是一个超越地理边界现象，伊斯兰革命的信息不仅限于伊朗、什叶派或逊尼派穆斯林，而是世界的不同民族都受到了这一话语体系的影响。”