五角大楼已将180个信仰团体从其官方名录中移除

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国国防部近日采取新举措，将美国武装部队中受认可的宗教和信仰倾向数量从约211个削减至31个。据美国媒体报道，此举导致数十个团体被移除，包括无神论者、人文主义者、新兴宗教信徒以及其他一些流派。Military.com网站报道称，这些变动系根据国防部5月20日的内部备忘录作出。美国国防部尚未公布新名录的全部细节及其对被移除宗教和信仰的军人身份的影响。美国国防部长皮特·赫格塞斯曾在三月份的一段视频中预告了陆军宗教人员结构改革及宗教分类体系修订的计划。他表示，此前的名录已扩展到超过200个宗教代码，变成了一个“不实用且无法运作”的系统。这些变动发生之际，赫格塞斯一再强调其所谓的基督教信仰，并因与基督教民族主义圈子亲近而受到媒体关注。与此同时，美国空军前牧师长、退役将军史蒂夫·谢克警告称，移除某些宗教团体可能会危及隶属这些团体的军队宗教人士（牧师）的威信和地位。