美国中央司令部确认伊朗对美国基地的袭击

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，美国中央司令部证实了伊朗对其在科威特和巴林基地的导弹袭击，并声称美国和巴林军队拦截并摧毁了三枚射向巴林的导弹。美国中央司令部于当地时间周二晚上正是在它发起了违反停火协议的袭击的情况下声称：“美国军队于6月2日成功摧毁了多枚伊朗弹道导弹和无人机，并为应对伊朗在整个中东地区的袭击，对格什姆岛进行了防御性打击。”

美国中央司令部在其声明中提出的说法，是在美国率先违反停火协议，伊朗的袭击是对其侵略行为的回应这一背景下提出的。中央司令部声称：“伊朗向该地区的邻国发射了多枚弹道导弹，但均未能击中预定目标。射向科威特的两枚伊朗导弹在击中目标前坠落或途中解体。此外，射向巴林的三枚导弹立即被美国和巴林防空部队拦截并摧毁。”美国军队声称：“在此几分钟前，美国中央司令部部队击落了三架伊朗向合法通过其区域水域的民用船只发射的无人机。美国军队还对格什姆岛上的一个伊朗军事地面控制站进行了防御性打击。”中央司令部声称：“在此次袭击中，没有美军人员受伤。”

美国军队声称：“中央司令部部队仍保持警惕，并准备在当前的停火期间，防御所谓的伊朗的‘侵略性和无理行为’。”中央司令部在另一份自相矛盾的声明中称，伊斯兰革命卫队关于“今天用导弹和无人机瞄准并击中了美国海军在巴林的第五舰队司令部和该地区的一个美国空军基地”的说法是不正确的。与此同时，中央司令部还声称：“伊朗针对美军的所有袭击均未成功，美国军队仍保持警惕，并准备充分防御‘侵略性和无理行为’。”