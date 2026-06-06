据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，尽管有消息称唐纳德·特朗普领导的外交努力旨在促成停火，但黎巴嫩南部的战场局势仍然紧张。在其中最令人痛心的事件之一中，一位名叫詹姆斯·卡拉姆博士的黎巴嫩牙医及其正在上大学的女儿和儿子在纳巴泰耶途中遭到无人机袭击，三人全部遇难。这起事件引发了黎巴嫩大学的强烈反应，并导致西顿市的考试推迟。此外，以色列无人机在哈布什路上打伤了两名黎巴嫩军队士兵，并直接袭击了“卡夫尔西尔”的一个民防中心，造成了严重破坏。战地报告显示，过去24小时内，以色列的空中和炮击主要集中在提尔市和纳巴泰耶市。在提尔“贾米尔医院”附近建筑的轰炸中，至少4人死亡，50人受伤，医院部分区域也遭到损坏。此外，以色列军队采取破坏行动，昨夜炸毁了“阿里德·瓦宾”地区的一整个街区，其巨大声响远至西顿市都能听见。与此同时，以色列无人机在繁忙路线上追踪并瞄准汽车和摩托车，导致数名平民和工人丧生。在政治层面，尽管黎巴嫩大使馆谈及可能会停止对南郊的袭击以换取真主党停止袭击，但以色列持续实施的地面罪行以及针对救援设施和平民的有目的袭击，使人们对以色列政权在谈判进程中的诚意产生了严重怀疑。黎巴嫩民防等救援机构尽管其中心遭到袭击，但强调他们将继续在炮火下开展人道主义活动。