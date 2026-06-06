向拉什特遭亵渎受损清真寺捐赠 450 部《古兰经》

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，在推广古兰经文化计划实施之际，为维护天启之言的神圣性，由拉扎维圣陵出资并经由拉什特市拉扎维服务中心协调，向在去年1月的事件和骚乱中遭到亵渎、部分清真寺内发生焚烧古兰经行为的清真寺捐赠了450部《古兰经》。

拉什特市拉扎维服务中心主任易卜拉欣·拉耶格·巴尔哈格在接受圣裔世界大会通讯社（阿布纳）吉兰省分社记者采访时说：“在去年1月发生的事件中，一些与敌对势力有关联、被称作‘美以政变’的事件，使得拉什特市的一些清真寺遭到攻击，这些圣地中的部分《古兰经》副本遭到亵渎和焚烧。”他补充道：“为了弥补部分精神损失并强调《古兰经》在伊斯兰社会的崇高地位，由拉扎维圣陵提供并向这些清真寺捐赠了450部《古兰经》。”拉耶格·巴尔哈格表示：“根据计划，将向7座清真寺各分配50部《古兰经》，并向拉什特的伊玛目霍梅尼礼拜殿分配100部《古兰经》，供礼拜者、文化及古兰经活动人士使用。”拉什特拉扎维服务中心主任指出：“

此外，由善心人士和热爱推广古兰经文化的人们捐赠的另外110部《古兰经》也分配给作为本次活动目标的清真寺，以便为礼拜者、文化活动人士和广大民众创造更多从光明启示的言语中获益的条件。”向拉什特伊玛目霍梅尼礼拜殿捐赠《古兰经》的仪式于今日（6月2日，星期二）举行，拉什特主麻聚礼办公室负责人鲁胡拉·穆塔基出席了仪式。在仪式上，与会者谴责了针对伊斯兰圣地的亵渎行为，并强调了推广古兰经文化、加强宗教活动和维护宗教场所神圣性的必要性。近年来，拉什特拉扎维服务中心通过实施各种文化、社会和宗教项目，努力在传播拉扎维文化、深化古兰经和圣裔教导方面发挥作用。