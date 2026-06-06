特朗普对内塔尼亚胡空前愤怒，言辞犀利："所有人都讨厌你和以色列！"

据圣裔世界大会通讯社（阿布纳）报道，Axios新闻网援引两名美国官员和一名知情人士的消息称，唐纳德·特朗普在周一与本雅明·内塔尼亚胡的通话中，对以色列在黎巴嫩升级紧张局势的行为极为愤怒，并在充满粗鲁言辞的对话中称以色列总理为"疯子"。Axios消息人士称，特朗普在此次通话中对内塔尼亚胡说："你个该死的疯子。要不是我，你早就在监狱里了。我是在保护你那破命。现在所有人都讨厌你。所有人都因为这些事而讨厌以色列。"一位美国官员表示，特朗普还警告内塔尼亚胡，他威胁轰炸贝鲁特的行动将导致以色列在全球范围内进一步被孤立！另一位了解通话内容的消息人士对Axios表示，特朗普"非常愤怒"，并在通话中大喊："你他妈的在干什么？"据这些消息人士称，美国总统认为，尽管真主党继续向以色列发射火箭弹，以色列（所谓）有权自卫，但内塔尼亚胡近日采取了不成比例且危险的回应。Axios称，特朗普的主要担忧之一是黎巴嫩平民死亡人数居高不下。一位美国官员表示，特朗普特别反对以色列这种为了瞄准一名真主党指挥官而摧毁整栋建筑的做法。与此同时，以色列军队也扩大了在黎巴嫩南部的地面行动。

特朗普担心与伊朗的谈判破裂

一名以色列官员告诉Axios，以色列不再打算将贝鲁特的真主党目标作为攻击对象。这一决定是在特朗普与内塔尼亚胡紧张通话后做出的。据美国消息人士称，这次通话是特朗普重返白宫以来双方之间最糟糕、最紧张的对话之一。报道称，特朗普的愤怒很大程度上源于担心黎巴嫩冲突升级会破坏美国与伊朗的敏感谈判。Axios报道称，德黑兰与华盛顿正在谈判的协议草案也包括结束黎巴嫩冲突。特朗普在通话几小时后在他的"真相社交"平台上发帖称，与伊朗的谈判"正在非常快地"继续。然而，内塔尼亚胡在通话后的一份声明中表示，如果真主党不停止袭击，以色列将瞄准贝鲁特的目标，并且将继续在南黎巴嫩的行动。